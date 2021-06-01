Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается слабый туман, умеренный южный ветер вечером сменится на порывистый северо-западный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 25-30, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 до 751 градуса ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 40-45 процентов.

Второго июня днем в некоторых западных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром местами ожидается туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)