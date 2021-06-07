Стулья Zivella Эстетичны и Долговечны (ФОТО)

Новые стулья «Zivella» на деревянных ножках, воплощающие в жизнь простой дизайн, адаптируются к любому пространству.

Компания «Zivella», разработавшая специальные конструкции для рабочих мест нового поколения, продолжает отражать свой ориентированный на человека и новаторский подход как к рабочей среде, так и к зонам ожидания. Кресла «Best», «Manta» и «Lia-P» на деревянных ножках в новой коллекции «Zivella» привлекают внимание своей эстетикой и долговечностью. Отличаясь удобством и простотой, новый дизайн адаптируется к любому пространству с помощью различных вариантов цвета и текстуры.

Простой: Best

Создавая современный образ с деревянными ножками и тканевой обивкой, «Best» приспосабливается к любому пространству с его идеальными размерами.

Дружелюбный: Manta

«Manta», плод воображения всемирно известных дизайнеров «Setsu & Shinobu Ito», олицетворяет открытость в общении благодаря удобной и простой форме. Вариант с деревянной ножкой приглашает к теплой беседе.

Функциональный: Lia-P

Предлагая подходящие и эстетичные решения для различных мест, таких как залы ожидания, кафе и рестораны, "Lia P" привлекает внимание своим комфортом и красочным дизайном.

О "Zivella": Путешествие "Zivella" в области дизайна началось в 1999 году с целью предоставления инновационных и ориентированных на людей решений для меняющихся потребностей офисов, рабочих мест и пространств нового поколения., Производящая продукцию на своем заводе в Стамбуле "Zivella" имеет в общей сложности семь магазинов в Анкаре, Анталии, Стамбуле, Измире, Конье и Ризе в Турции, а также в Азербайджане и Англии за рубежом. "Zivella" имеет представительства в Швеции, ОАЭ, Марокко, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Египте и Саудовской Аравии, и экспортирует свою продукцию в 37 стран. "Zivella" со своими всемирно известными дизайнерами и командой из 200 человек работает над тем, чтобы вывести эстетический, качественный и уникальный дизайнерский подход на новый уровень в каждом создаваемом им продукте и добиться совершенства во всех существующих областях.