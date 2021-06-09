В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Шарурском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло сегодня в 00:40 по местному времени в Шарурском районе, в 32 км к западу от станции Шахбуз.

Магнитуда землетрясения составила 3 ​​балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки не ощущались.

(Редактор: Натаван Эфендиева)