В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Шарурском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло сегодня в 00:40 по местному времени в Шарурском районе, в 32 км к западу от станции Шахбуз.
Магнитуда землетрясения составила 3 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки не ощущались.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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