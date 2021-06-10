Минздрав Азербайджана рекомендует принимать в качестве первой и второй дозы одну и ту же вакцину

БАКУ /Trend/ - Рекомендуем принимать в качестве первой и второй дозы одну и ту же вакцину.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Азербайджана Наиля Дашдемирова.

По ее словам, в ряде стран проводятся клинические исследования в связи с применением разных вакцин в качестве первой и второй дозы.

«Однако это всего лишь исследования. На данном этапе в качестве обеих доз рекомендуем принимать одну и ту же вакцину», – сказала Дашдемирова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)