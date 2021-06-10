Минздрав Азербайджана рекомендует принимать в качестве первой и второй дозы одну и ту же вакцину
БАКУ /Trend/ - Рекомендуем принимать в качестве первой и второй дозы одну и ту же вакцину.
Как передает в четверг Trend, об этом сказала член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Азербайджана Наиля Дашдемирова.
По ее словам, в ряде стран проводятся клинические исследования в связи с применением разных вакцин в качестве первой и второй дозы.
«Однако это всего лишь исследования. На данном этапе в качестве обеих доз рекомендуем принимать одну и ту же вакцину», – сказала Дашдемирова.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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