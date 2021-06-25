В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 30 квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны еще 30 квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

В мероприятии по вручению документов квартир замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли отметил, по распоряжению Президента Азербайджана от 25 января 2021 года в 2021–2025 гг. семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить 11 тысяч квартир и частных домов, в том числе до 3 тысяч квартир в этом году.

Сообщив, что по плану 2021 года уже передано 530 квартир, замминистра отметил, что в целом за прошедший период лицам этой категории предоставлено 9730 квартир и частных домов, в том числе более 7200 автомобилей – инвалидам войны.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили глубокую признательность главе государства за постоянную заботу и внимание, а также за предоставленные сегодня квартиры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)