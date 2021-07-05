Остров Дашлы на Каспии имеет вулканическое происхождение - минэкологии
БАКУ /Trend/ - Остров Дашлы на Каспии, на котором накануне произошло извержение грязевого вулкана, имеет вулканическое происхождение.
Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал глава департамента экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде.
По его словам, на территории Азербайджана расположено множество грязевых вулканов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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