Остров Дашлы на Каспии имеет вулканическое происхождение - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Остров Дашлы на Каспии, на котором накануне произошло извержение грязевого вулкана, имеет вулканическое происхождение.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал глава департамента экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде.

По его словам, на территории Азербайджана расположено множество грязевых вулканов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)