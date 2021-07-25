Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 46 910 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 20 061, вторую – 26 849.
Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 563 897.
При этом первую дозу вакцины получили 2 654 076, вторую – 1 909 821 человек.
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