Шесть выпускников БВШН получили стипендии от правительства Германии
Шесть выпускников Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали победителями немецкой стипендиальной программы DAAD.
Около 400 азербайджанцев подали заявки на высококонкурентную стипендиальную программу DAAD. 26 из них выиграли стипендиальную программу. 6 из этих победителей являются выпускниками БВШН.
Бакинская высшая школа нефти гордится своими выпускниками, поступившими в магистратуры на различные инженерные специальности!
Ниже представлен поименный список этих выпускников:
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Имя, фамилия
1. Сунай Гасанов
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Название вуза
Технический университет Дортмунда – магистратура
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2. Аиша Магеррамова
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Технический университет Гамбурга – магистратура
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3. Айгюль Гусейнова
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Технический университет Гамбурга – магистратура
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4. Туркан Алиева
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Университет Мюнстера – магистратура
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5. Кямал Багирли
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Кайзерслаутернский университет– магистратура
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6. Фарид Хамидов
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Университет Ахена – магистратура