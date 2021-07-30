Противопожарные подразделения МЧС Азербайджана вылетают в Турцию самолетом AZAL (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию отправляются противопожарные подразделения МЧС для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения.
Как сообщает в пятницу Trend, Азербайджан отправляет в братскую страну 500 человек личного состава МЧС, вертолет, необходимые принадлежности и оборудование. Они будут доставлены в Турцию самолетом авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Отметим, что вспыхнувшие 28 и 29 июля в 63 местах 21 турецкой провинции лесные пожары унесли жизни четырех человек. Пожары на некоторых территориях продолжаются.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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