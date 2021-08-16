В финал чемпионата мира по борьбе в Уфе вышли 3 азербайджанских борца

БАКУ /Trend/ - В финал чемпионата мира по борьбе среди кадетов и юниоров, который стартовал сегодня в российской Уфе, вышли три азербайджанских спортсмена.

Как сообщили в понедельник Trend в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день соревнований на ковер вышли вольники в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 килограммов.

В стартовом поединке Нуреддин Новрузов (57 кг) одержал убедительную победу над итальянским спортсменом. Наш соотечественник также одержал досрочную победу над монгольским борцом и вышел в полуфинал. Однако в полуфинале Новрузов уступил местному спортсмену, поэтому будет бороться за бронзовую медаль.

Зираддин Байрамов (65 кг) в первой схватке победил таджикского борца. Во втором поединке Байрамов отставал от своего грузинского соперника со счетом 2:5, но сконцентрировавшись и проявив невероятную решимость, он одолел представителя Грузии и вышел в полуфинал ЧМ. Одержав на данном этапе победу над американцем, Байрамов вышел в финал чемпионата.

Джебраил Гаджиев (70 кг) в 1/8 финала одержал досрочную победу на своим болгарским оппонентом, а позже – над борцом из Швеции и вышел в полуфинал, где победил российского борца и вышел в финал.

Ашраф Аширов (79 кг) начал чемпионат с уверенной победы над латвийским спортсменом со счетом 10:0. С таким же счетом в 1/8 финала он одолел монгольского борца. В четвертьфинале Аширов одержал вверх над кыргызским спортсменом и вышел в полуфинал. На пути к финалу Аширов встретился с казахстанским борцом, и, одолев его, завоевал право бороться за золотую медаль.

Азербайджанские борцы начнут свои выступления завтра в 17:00 по бакинскому времени.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)