Планирующие беременность обязательно должны пройти вакцинацию от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Беременные и планирующие беременность обязательно должны пройти вакцинацию от коронавируса.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Рашад Махмудов.

"Минздрав США недавно рекомендовал всем беременным и планирующим беременность в стране пройти вакцинацию от коронавируса. Ведомство выступило с подобной рекомендацией, полностью осознавая свою ответственность в данном вопросе. Поэтому нужно руководствоваться не точкой зрения каких-либо отдельных медработников, а предпринимать научно обоснованные шаги", - сказал Махмудов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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