В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend

При этом, по его мнению, лица в возрасте младше 18 лет, имеющие какое-либо серьезное заболевание и входящие в группу риска, могут быть вакцинированы.

"Им следует обращаться в поликлиники. Они могут получить вакцину от коронавируса по назначению врача. Однако в Азербайджане в целом пока не рекомендуется вакцинировать лиц в возрасте младше 18 лет", - сказал Мовсумов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)