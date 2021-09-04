В Азербайджане подвели итоги приема студентов в вузы на 2021/22 учебный год
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана подвел итоги конкурса по приему студентов в вузы на 2021/2022 учебный год.
Как сообщили в субботу Trend в ГЭЦ, абитуриенты и суббакалавры могут ознакомиться с итогами конкурса на сайте центра или посредством отправки на короткий номер 7727 SMS с "рабочим номером" или семизначным кодом электронного заявления по выбору специальности.
Список поступивших в вузы будет опубликован в №6 журнала "Абитуриент", который поступит в продажу пятого августа.
Регистрация абитуриентов в учебных заведениях, в которые они поступили, будет проводиться онлайн посредством portal.edu.az. О дате регистрации будет предоставлена дополнительная информация.
Отсутствие регистрации в указанный срок будет рассматриваться как отказ поступившего от зачисления на соответствующую специальность.
В конкурсе по приему студентов в вузы приняли участие 66 464 человека. Из них 44 861 человек (в том числе 6 810 бакалавров) поступили в высшие учебные заведения. 21 856 человек (в том числе 920 суббакалавров) получили право на образование на бюджетной, а 23 005 (в том числе 5 890 суббакалавров) - на платной основе.
Статистика приема в вузы по группам специальностей
|
Группа специальностей
|
Поступившие (включая суббакалавров)
|
На платной основе
|
На бюджетной основе
|
Всего
|
I
|
4055 (1961)
|
9459 (427)
|
13514 (2388)
|
II
|
7361 (3549)
|
4174 (350)
|
11535 (3899)
|
III
|
8266 (61)
|
4320 (0)
|
12586 (61)
|
IV
|
1197 (282)
|
2375 (140)
|
3572 (422)
|
V
|
2126 (37)
|
1528 (3)
|
3654 (40)
|
Всего
|
23005 (5890)
|
21856 (920)
|
44861 (6810)
Напомним, что в 2021/2022 учебном году четыре победителя международной предметной олимпиады, 33 - республиканской предметной олимпиады, 49 - международных спортивных соревнований, один - международного конкурса в области искусства, восемь абитуриентов, обучающихся по образовательным программам с международной аккредитацией, были приняты в вузы вне конкурса.
Кроме того, 137 абитуриентов по итогам экзаменов SAT и 163 выпускника школы ADA поступили в одноименный университет.
Список вакантных мест в вузах будет опубликован в №7 журнала "Абитуриент".
Выбор специальностей на эти места пройдет 6-10 сентября.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@cingizsafarli