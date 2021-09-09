В одном из поселков Баку возобновляется работа внутрипоселкового маршрута

БАКУ /Trend/ - В целях дальнейшего улучшения услуг по перевозке пассажиров в бакинском поселке Бина с завтрашнего дня возобновляется работа регулярного внутрипоселкового маршрута № 190.

Как сообщили в пятницу Trend в Бакинском транспортном агентстве(БТА), автобусы начнут курсировать по линии, которая соединяет центр поселка Бина с его жилым массивом «Совхоз», с 10 сентября. Стоимость проезда составит 30 гяпиков. Оплата за проезд будет осуществляться в безналичной форме посредством BakıKart.

В торговых объектах на улице Али Исазаде установлены терминалы для пополнения баланса соответствующих карт. Кроме того, терминалы установлены в торговых точках в массиве Binə südçülük sovxozu, на улице, именуемой Mehriban qonşular.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)