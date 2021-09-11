В Баку проводится очередная масштабная дезинфекция

БАКУ /Trend/ - В Баку принимаются комплексные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.

Как сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть (ИВ) столицы, с утра 11 сентября в Баку в очередной раз проводятся масштабные работы по дезинфекции с применением специальных химикатов. Работы ведутся на главных улицах, проспектах и ​​дорогах столицы. В них задействовано две тысячи человек и 40 единиц спецтехники.

В течение сегодняшнего дня дезинфекция также будет организована на улицах поселков и жилых массивов Баку. Учитывая токсичность используемых веществ, ИВ призвала граждан на время работ по дезинфекции не выходить на улицу без крайней необходимости.

Кроме того, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы продолжают проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия в домах, дворах и жилых массивах, на спортивных и развлекательных объектах, площадках, на которых установлены контейнеры для бытовых отходов.

"Борьба с пандемией COVID-19 - это вопрос безопасности нации. Чтобы одержать победу над коронавирусом, граждане вначале должны пройти вакцинацию, защитить себя, своих близких и окружающих от инфекции, а также строго соблюдать медицинские и профилактические правила, чтобы предотвратить распространение болезни", - отметили в ИВ.