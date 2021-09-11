Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в России

Общество 11 сентября 2021 16:57 (UTC+04:00)
Азербайджан будет представлен на международном кинофестивале в России

БАКУ /Trend/ - С 19 по 24 сентября в Самаре пройдет XXVI международный кинофестиваль "Кино для детей", на котором будет представлен и Азербайджан, сообщает в субботу Trend.

Режиссер Таир Таирович представит на кинофестивале фильм "Qırmızı".

Картина, автором сценария которой является Севда Султанова, а оператором - Амина Гасанли, рассказывает о школьнице, живущей в высокогорном селении. Единственной мечтой девочки, которая остается дома одна из-за того, что ее родители в разводе, это пройтись в новых красных туфлях по грязной дороге села, но ей не суждено их надеть...

На фестивале также будут представлены работы кинематографистов из Норвегии. Швеции, Италии, Кореи, Беларуси и других стран.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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