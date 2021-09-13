Образовательный студенческий кредитный фонд отдан в подчинение Минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Расширен список ведомств и организаций, подчиненных Министерству образования Азербайджана, но не входящих в его структуру.
Как передает в понедельник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, Образовательный студенческий кредитный фонд внесен в раздел организаций, подчиненных Министерству образования.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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