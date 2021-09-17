Главный инфекционист минздрава Азербайджана о возможности роста случаев заражения COVID-19 в осенне-зимний сезон

БАКУ /Trend/ - Число заражений коронавирусом, гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями в осенне-зимний период будет зависеть от того, насколько серьезно население будет соблюдать защитные меры, и от обеспечения массовости вакцинации.

Об этом сказал Trend в пятницу главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов, комментируя мнения о том, что якобы в осенне-зимние месяцы, наряду с ростом заболеваемости ОРВИ, будут расти и случаи заражения коронавирусом.

Он отметил, что осенью и зимой люди чаще болеют гриппом и другими ОРВИ: «Защита от этих вирусов такая же, как и меры защиты от коронавируса. Причинами, ускоряющими рост заражений этими вирусами и коронавирусом, являются частые контакты, проведение людьми большего количества времени в закрытых помещениях и ослабление иммунитета в холодные месяцы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)