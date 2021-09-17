Госслужба Азербайджана проводит расследование в связи с установкой электросчетчиков в новостройках

БАКУ /Trend/ - Госслужба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана приступила к проверке соблюдения жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) требований по установке счетчиков электроэнергии в новых многоквартирных зданиях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госслужбу.

Расследование проводится на основании информации и ряда документов, направленных ОАО "Азеришиг" в госслужбу, о продаже ЖСК счетчиков электроэнергии, а также по признакам действий, которые могут привести к нарушению прав потребителей и "Правил пользования электроэнергией".

Отметим, что согласно требованиям действующего законодательства, бытовые счетчики должны устанавливаться за счет предприятий - поставщиков.

В технических условиях, выданных ЖСК, имеется пункт о бесплатной установке газовых счетчиков

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)