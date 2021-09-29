В продажу в Баку впервые поступит кяльбаджарский мед

БАКУ /Trend/ - На ярмарке меда, которая вновь пройдет в Баку, будет продаваться и продукция из Кяльбаджарского района. Об этом сказал в среду Trend участник рынка.

«В этом году мы собрали в Кяльбаджаре вдвое больше меда, чем в других районах. Условия в этом районе благоприятствуют развитию пчеловодства, и здесь производится мед высочайшего качества. Урожайность меда в прошлом году была низкой. Тогда с каждого улья в горных районах было собрано в среднем 19 килограммов меда. В нынешнем году этот показатель составил 25-30 килограммов с улья. Одну часть пчелиных ульев мы доставили в Дашкесан, а другую – в Кяльбаджар. В Дашкесане с одного улья мы собрали 28 килограммов меда, а в Кяльбаджаре – 53. Мы дважды откачивали мед в Кяльбаджаре. В настоящее время один килограмм дашкесанского меда стоит 30-35 манатов, а кяльбаджарского - 40-45 манатов. Каждый год 20 процентов производимой продукции мы безвозмездно передаем семьям шехидов. Мы навещаем их ежегодно. В этом году мы тоже побывали у них, передали им мед», - сказал участник рынка.

Заведующий отделом по связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов сообщил Trend, что для участия в ярмарке меда предприниматели должны пройти регистрацию.

«Прошедшие регистрацию пчеловоды смогут продавать на ярмарке свой мед. Кяльбаджарские пчеловоды, так же как и другие предприниматели, могут пройти регистрацию, которая началась 25 сентября и продлится до 23:59 сегодняшнего дня», - сказал он.

Отметим, что 20 октября – 7 ноября в Баку пройдет ярмарка меда, организованная минсельхозом и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)