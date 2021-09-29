В БГУ объяснили причины скопления студентов перед корпусами вуза (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проверка на наличие COVID-паспортов привела 29 сентября к скоплению большого числа студентов перед Бакинским государственным университетом (БГУ).

Скопление людей сегодня утром перед БГУ объясняется большим количеством студентов, а также тем, что в первый день занятий первокурсники пришли в вуз в сопровождении своих родителей, сказала в среду Trend завотделом по связям с общественностью и информации университета Гюнель Оруджалиева.

"Сотрудники охраны БГУ не могут контролировать территорию за его пределами. В каждом корпусе и на факультетах вуза наличие COVID-паспортов у студентов проверяется индивидуально", - сказала она.

Отметим, что с 29 сентября в Азербайджане возобновились очные занятия в V-XI классах общеобразовательных школ, а также в вузах и колледжах.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)