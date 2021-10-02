МВД Азербайджана предупредило клиентов банков о звонках с иностранных номеров

Общество 2 октября 2021 22:53 (UTC+04:00)
МВД Азербайджана предупредило клиентов банков о звонках с иностранных номеров

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило клиентов банков о входящих звонках с иностранных номеров, посоветовав не передавать информацию о банковской карте посторонним лицам.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице в Facebook начальника отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майора полиции Эльшада Гаджиева.

"Сегодня у жителя Наримановского района попросили реквизиты банковской карты, позвонив с иностранного номера и сказав, что звонят из банка, ведется уточнение и нужно предоставить пароль. Владелец карты передал информацию незнакомому человеку без каких-либо уточнений. В результате большая сумма денег с его счета была переведена на счет в иностранном банке. Мы советуем гражданам не передавать информацию о банковской карте посторонним, так как банкам, клиентом которых вы являетесь, не нужны данные вашей банковской карты", - говорится в публикации.

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