В Азербайджане завершается подготовка законопроекта о медиа - Агентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается подготовка законопроекта о медиа.

Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на мероприятии на тему "Медиа и правовое просвещение", сообщает в среду Trend.

Он отметил, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне создала новые реалии в регионе.

По его словам, медиа должны информировать мировое сообщество об этих реалиях.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)