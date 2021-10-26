В Азербайджане завершена подготовка к отопительному сезону

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеристиликтаджхизат» завершило подготовку объектов теплоснабжения к осенне-зимнему сезону 2021/2022.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал завотделом ОАО Рафиг Алиев.

Он сообщил, что отопительный сезон в регионах Азербайджана начнется 1 ноября, а в Баку – 15 ноября.

"В это время будут функционировать 544 котельные ОАО, которые обеспечат теплом 3 871 жилое здание, а также около 184 тысяч квартир, 281 школу, 160 детсадов, 161 учреждение здравоохранения и 1 980 других социальных и хозяйственных объектов.

Согласно плану мероприятий, проведены комплексные проверки 544 котельных и 90 отопительных пунктов", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)