В Центре Гейдара Алиева проходят съемки концертной программы, посвященной Дню Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева проходят съемки концертной программы, посвященной Дню Победы Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Концерт, посвященный освобождению земель Азербайджана от оккупации и славной Победе азербайджанской армии во главе с Президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым в 44-дневной Отечественной войне, будет транслироваться 8 ноября по азербайджанскому телевидению.

В концерте примут участие народные артисты Айгюн Кязимова, Азер Зейналов, Бриллиант Дадашева, Самир Джафаров, Тунзаля Агаева, Зульфия Ханбабаева и другие исполнители, музыкальные группы.

(Перевод: Кямаля Сеидова)