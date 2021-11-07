В Баку состоится музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 8 ноября в Баку состоится музыкальный фейерверк, посвященный славной Победе Азербайджана в 44-дневной войне.
Как сообщает в воскресенье Trend, фейерверк начнется в 21.10 на Приморском бульваре под музыку известных азербайджанских композиторов.
Отметим, что согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, 8 ноября отмечается в Азербайджане как День Победы.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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