В Баку состоится музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 8 ноября в Баку состоится музыкальный фейерверк, посвященный славной Победе Азербайджана в 44-дневной войне.

Как сообщает в воскресенье Trend, фейерверк начнется в 21.10 на Приморском бульваре под музыку известных азербайджанских композиторов.

Отметим, что согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, 8 ноября отмечается в Азербайджане как День Победы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)