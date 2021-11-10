В Израиле прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Израиле прошло торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном, 30-летию восстановления независимости и территориальной целостности Азербайджана и ее первую годовщину.

Среди выступивших перед публикой были мэр города Афулы Ави Элькабец, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Анатолий Рафаилов и президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак.

На вечере также присутствовали вице-мэр Афулы Михаил Баркан, члены городского совета муниципалитета Афулы Д-р Б.Юдис и Г.Кипнис, руководитель отдела абсорбции Афулы Инна Окунь, а также гости из самых разных городов Израиля, в том числе заместитель мэра города Кирьят-Бялик Нюма Рачевский, заместитель мэра города Кирьят-Ям Адам Амилов, заместитель мэра города Кармиэль Гиора Чашкин, заместитель мэра города Йокнеам Роман Перес, заместитель мэра города Ашдод Эли Нахт, представители муниципалитетов Ноф-а-Галиль Амир Ханох и Лада Искиева, представители СМИ, члены правления АзИз Юрий Бочаров, Егяна Сальман, Шауль Симан Тов, Севин Ханукаев, Сабина Агаева, председатель объединение выходцев из Украины Юрий Шиф, заместитель председателя КСОРC Илья Левин, главы общественных организаций и представители различных общин Израиля.

В торжестве приняли участие руководитель туристического представительства Азербайджана в Израиле Джамиля Талыбзаде и советник Азербайджанского Государственного Комитета по диаспоре Хаяля Гусейнли.

Вечер начался с приветственных речей с поздравлениями и пожеланиями дружбы между Израилем и Азербайджаном, дальнейшего развития и процветания взаимовыгодных отношений.

Были продемонстрированы видеоклипы, повествовавшие об истории зарождения и укрепления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном и о тридцатилетнем пути развития независимой Азербайджанской Республики. На вечере был показан видио-клип подготовленный азербайджанским отделением АзИз, на музыку и слова Фаика Кязимова, поет Хаяль Халилзаде.

Концертную программу открыли юные воспитанницы Школы художественной гимнастики Афулы под руководством судьи международного класса, тренера Анны Грабарник и выпускницы бакинского хореографического училища хореографа Ирины Кривицкой. Далее выступили популярные певцы Лиора Сафанова, Камелия Йоффе, Тамара Азизова,Нати Гейл, Сарит Йосеф, Александр Авдалимов и Вячеслав Ямпольский, а завершился праздник песней Муслима Магомаева «Мой Азербайджан», которую исполнил Томер Алиев.

В заключение ведущая вечера, директор Азербайджанского Культурного центра «АзИз» Егяна Сальман поблагодарила всех, чьими силами был организован торжественный вечер, а также всех гостей мероприятия.