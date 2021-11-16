В бюджете 2022 г. предусмотрены самые большие расходы на здравоохранение за всю историю независимости Азербайджана – депутат

БАКУ /Trend/ - В госбюджете на 2022 год предусмотрены самые большие расходы на здравоохранение за всю историю независимости Азербайджана.

Об этом сказал во вторник председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов в ходе обсуждения проекта госбюджета Азербайджана на будущий год на пленарном заседании парламента, сообщает Trend.

«Расходы на здравоохранение увеличены на 1,7 процента - до 1,789 миллиарда манатов», - сказал Амирасланов.