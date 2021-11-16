В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроено более 1100 членов семей шехидов и участников войны

БАКУ /Trend/ - Число работодателей, присоединившихся к "Марафону занятости", инициированному в июне 2021 года министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана, достигло 579 (306 - государственные предприятия, 273 - частные). Они предоставили 3 472 вакансии.

Как сообщает Trend со ссылкой на ведомство, цель инициативы - поддержка занятости членов семей шехидов и военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

На данный момент уже трудоустроены 1 103 человека (171 - члены семьи шехидов, 932 - участники Отечественной войны).

Работодатели, желающие принять участие в "Марафоне занятости", могут предоставить информацию о вакансиях, а члены семей шехидов и ветеранов, желающие устроиться на работу - ввести информацию о себе, перейдя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)