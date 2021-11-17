В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2022 год, сообщает в среду Trend.

Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, прожиточный минимум на 2022 год в Азербайджане установлен в 210 манатов, для трудоспособного населения - 220 манатов, пенсионеров - 176 манатов, детей - 193 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)