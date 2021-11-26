В Национальной арене гимнастики в Баку царит великолепная атмосфера – спортсмен из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Организация Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку замечательная, в Национальной арене гимнастики царит великолепная атмосфера. Об этом сказал Trend участник соревнований, гимнаст из Казахстана Даниил Парфенов.

"Это первые международные соревнования такого уровня, на которых команда Казахстана выступила в программе прыжков на двойном мини-батуте. Подготовка шла плодотворно. Как и ожидалось, результат тоже оказался неплохим. Внутри нашей команды существует здоровое соперничество, и оно доброе. У нас нет такого, чтобы кого-то выделять или радоваться поражению", - отметил он.

Гимнаст добавил, что в режиме онлайн следил за ходом 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который состоялся в Баку на прошлой неделе.

"Конечно, смотрел онлайн-трансляцию, болел за наших спортсменов. Что касается Всемирных соревнований среди возрастных групп, то здесь достойные соперники, думаю, все могут показать хороший результат. Безусловно, финалы проходят достаточно зрелищно и интересно", - подчеркнул Парфенов.

Гимнаст из Казахстана также рассказал, что город Баку произвел на него большое впечатление.

"Город красивый, с богатой и древней историей, очень запоминающийся. Наши тренеры и спортсмены, ранее приезжавшие в Баку и на сборы, и на соревнования, рассказывали о красоте столицы Азербайджана, достопримечательностях города, а также о том, что соревнования здесь проходят отлично", - сказал Парфенов.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)