IT-специалисту Центрального таможенного госпиталя вручен сертификат администратора Microsoft Azure

Специалист по информационному и сетевому обеспечению IT департамента Центрального таможенного госпиталя Анар Абдуллаев 30 ноября 2021 года успешно сдал экзамен Azure AZ-104 в области серверных систем и облачных технологий, организованный компанией Microsoft, и получил сертификат и статус администратора Microsoft Azure.

Специалист Анар Абдуллаев успешно выполнил задания, связанные с практическими и теоретическими знаниями и набрал 927 баллов из 1000. Он поблагодарил начальника Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Джейхуна Мамедова и начальника IT-отдела Центральной таможенной больницы Бахруза Мурадова за созданные условия для участия на экзамене Azure AZ -104.

Поздравляем Анара Абдуллаева с получением сертификата администратора Microsoft Azure и желаем ему дальнейших успехов!