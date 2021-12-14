В Азербайджане предложили разрешить проведение поминальных мероприятий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо вновь разрешить проводить поминальные мероприятия.

Об этом сказал во вторник депутат Рази Нуруллаев на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По словам депутата, многие люди призывают сегодня поднять этот вопрос.

"Десятки граждан просят разрешить проведение поминальных мероприятий. Уже разрешено проводить свадьбы с участием 150 гостей. Считаю, что необходимо разрешить проведение поминальных мероприятий с участием 100-150 человек", - сказал Нуруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)