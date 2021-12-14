Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами прогнозируется моросящий дождь, порывистый юго-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 10-13, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 771 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра ночью в районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, днем - погода в основном без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 9-14 градусов тепла, в высокогорье ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)