Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ / Trend / - Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 12:00 3 января местами пошли дожди, в горах выпал снег, в отдельных местах усилился северо-западный ветер.

Количество осадков в Ярдымлы составляет 27,0 мм, Билясуваре - 26,0 мм, Лазе (Гусар) - 11,0 мм, Шахбузе - 7,0 мм, Агдаре (Ордубад) - 6,0 мм, Шабране - 4,0 мм, Ордубаде - 3,0 мм, Хыналыге, Лерике, Губе, Грызе - 2,0 мм, Астаре, Шаруре до 1,0 мм, Гусаре, Халтане, Садареке до 1,0 мм, Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 1,0 мм осадков.

Высота снежного покрова в Лазе (Гусар) составила 18 см, в Грызе -13 см, в Агдаре (Ордубад) - 10 см, в Хыналыге, Шахбузе - 7 см, в Халтане - 6 см, в Лерике - 4 см, в Шаруре, Садареке - 2 см, в Гусаре, Сарбаше (Гах) -1 см.

Северо-западный ветер временами усиливался до 28-32 м/с в Нафталане, в Шеки, Тартаре - 25 м/с, 20 м/с в Барде, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Дашкесане - 20 м/с, в Агдаме -18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 15-19 м/с, высота волн на Каспии достигала 2,8 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 6 градусов тепла, в низменных районах - 3-6 градусов тепла, в горных районах - 2-9 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 5-10 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)