Фоторепортаж из заснеженного Баку

БАКУ /Trend/ - Мокрый снег, который шел в Баку со вчерашнего вечера, утром перешел в снег. По данным Бакинского транспортного агентства, снежные погодные условия не повлияли на движение транспорта в столице, сообщает в пятницу Trend.

По информации Национальной службы гидрометеорологии, в течение второй половины дня ожидается усиление ветра до 15-18 м/с, а с вечера до дневных часов 15 января скорость юго-западного ветра будет составлять 15-20 м/с, с порывами до 27-32 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью и днем 1-3 градуса тепла.

Представляем кадры заснеженной столицы, снятые фотографом Trend Зауром Мустафаевым.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)