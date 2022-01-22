В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к «Марафону занятости», стартовавшему в июне 2021 года, до сегодняшнего дня присоединились 610 работодателей. В его рамках трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны, сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, в рамках «Марафона занятости», направленного на поддержку самозанятости членов семей шехидов Отечественной войны и военнослужащих, получивших ранения на войне, работодатели представили 4 005 вакансий.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)