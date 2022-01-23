В Азербайджане выявлены еще 1 697 случаев заражения коронавирусом, вылечились 526 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 697 случаев заражения коронавирусом, 526 человек вылечились, 13 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 633 731 случай заражения коронавирусной инфекцией, 612 292 человека вылечились, 8 610 - скончались, число активных больных составляет 12 829.

За последние сутки в стране проведен 8 851 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 065 279.