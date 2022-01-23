БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 22 586 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 042, вторую - 2 122, третью - 18 422.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 813 840. Первую дозу вакцины получили 5 214 124, вторую - 4 729 272, третью - 1 870 444 человека.