ГЭЦ Азербайджана обнародовал график экзаменов на март-апрель
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) планирует провести в марте - апреле выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет), по уровню общего среднего образования (9 лет), первый этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения для выпускников предыдущих лет, экзамены по приему на государственную службу (по группам А и В) и другие экзамены.
Trend со ссылкой на ГЭЦ представляет график экзаменов.
|Дата
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Экзамен
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Место проведения
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5 марта
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Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)
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Гарадагский, Хазарский, Ясамальский, Наримановский районы Баку, Гянджа (Кяпазский район), Газах, Гах, Балакен, Евлах, Агдам, Гейчай, Агдаш, Лянкяран, Имишли, Ширван, Гусар, Билясувар, грузинский сектор
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6 марта
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Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)
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Низаминский, Сураханский, Бинагадинский районы Баку, Сумгайыт, Гянджа, Агстафа, Огуз, Загатала, Бейлаган, Физули, Кюрдамир, Уджар, Джалилабад, Саатлы, Нефтчала, Шабран, Сиязан, Хызы
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6 марта
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Тестовый экзамен для кандидатов в члены коллегии адвокатов
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Баку, Насиминский район, ул. Саламзаде, 28
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12 марта
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Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)
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Сабунчинский, Сабаильский, Насиминский районы Баку, Нахчыван, Геранбой, Нафталан, Гейгель, Дашкесан, Товуз, Гедабей, Шеки, Масаллы, Астара, Барда, Тертер, Агсу, Исмаиллы, Сабирабад, Хачмаз
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13 марта
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Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет)
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Хатаинская, Абшеронская, Пираллахинская, Мингячевирская, Самухская, Шамкирская, Габалинская, Ярдымлинская, Лерикская, Агджебединская, Зардабская, Шамахинская, Сальянская, Губинская, Гобустанская, Гаджигабульская, Бакинская (спецшколы - интернаты, школы, расположенные в местах лишения свободы, о. Чилов), английский и французский сектор
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13 марта
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Вступительный экзамен на госслужбу (по группе А)
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Баку, Насиминский район, ул. Саламзаде, 28
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2 и 3 апреля
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- I этап вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования;
- дополнительный экзамен для учащихся 11-х классов, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором они сдавали выпускные экзамены;
- выпускные экзамены в порядке экстерната (11 лет)
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Будут объявлены
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10 апреля
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- Экзамен по приему на госслужбу (по группе B)
- Вступительные экзамены в V класс спецшколы Государственной пограничной службы (ГПС)
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Будут объявлены позже
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16 и 17 апреля
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Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (9 лет) (I зона)
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Будут объявлены позже
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23 и 24 апреля
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Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (9 лет) (II зона)
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Будут объявлены позже
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30 апреля и 1 мая
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Выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (9 лет) (III зона)
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Будут объявлены позже
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)