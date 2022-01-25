БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 667 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 250, вторую - 2 878, третью - 25 539 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 845 510. Первую дозу вакцины получили 5 217 380, вторую - 4 732 155, третью - 1 895 975 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)