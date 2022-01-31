Завершается первый проект «Умное село» на освобожденных территориях – помощник Первого вице-президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Близится к завершению первый проект «Умное село» на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении», организованной Центром анализа международных отношений и представительством ООН в Азербайджане.

Помощник Первого вице-президента сообщил, что второй проект «Умное село» будет реализован в селе Довлетъярлы Физулинского района.

Цель - привлечение женщин к реализации смарт-проектов на освобожденных территориях, отметил Амирбеков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)