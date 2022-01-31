Бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма "омикрон" на 95% у людей старше 50 лет - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма коронавируса "омикрон" на 95 процентов у людей в возрасте старше 50 лет.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Азербайджана Афаг Алиева.

По ее словам, защиту от коронавирусной инфекции обеспечивают антитела, образующиеся после вакцинации.

Вакцинированные граждане, инфицированные штаммом коронавируса "омикрон", легче переносят заболевание. Согласно исследованиям Британского агентства по безопасности здравоохранения, бустерная доза вакцины повышает защиту от штамма "омикрон" на 95 процентов у людей старше 50 лет.

"В то же время бустерная доза снижает риск госпитализации инфицированных штаммом "омикрон" на 88 процентов. Исследования показывают, что инкубационный период у нового штамма короче, но риск повторного заражения "омикроном" в несколько раз выше, чем у разновидности коронавируса "дельта". Важно получить вторую дозу вакцины или вакцинироваться через пять месяцев после выздоровления бустерной дозой.

Хочу напомнить, что согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, «Сертификат о вакцинации» лиц, получивших более шести месяцев назад вторую дозу вакцины, с 15 февраля будет считаться недействительным.

Помимо вакцинации, необходимо соблюдать правила особого карантинного режима (социальная дистанция, использование масок, гигиена рук)", - сказала Алиева.