Началось строительство автодороги Агдам-Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось строительство автодороги Агдам-Физули, являющейся еще одним объектом дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Фундамент автодороги Агдам-Физули был заложен 17 октября 2021 года в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район.

Строительство дороги осуществляется в рамках «Проекта реконструкции и восстановления освобожденных территорий», утвержденного распоряжением Президента Ильхама Алиева в августе 2021 года.

Автодорога протяженностью 64,8 километра и шириной 15 метров будет состоять из четырех полос движения. Ширина обочин в обе стороны составит 3,75 метра, ширина разделительной полосы – два метра, ширина дорожного полотна - 26,5 метра.

Дорога строится по первой технической категории.

В настоящее время в рамках строительства трассы ведутся земляные работы. Так, с помощью спецтехники выкапывается непригодный грунт, строится дорожное полотно.

На автодороге планируется построить пять подземных переходов и три новых автомобильных моста. Кроме того, на трассе будут установлены автобусные остановки.

Строительство автодороги ведут ООО «Дорожная эксплуатация №43», «Дорожная эксплуатация №41», Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, местные компании Körpü-Bina-Tikinti и North West Construction.

Автодорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением трассы Барда-Агдам, пройдет по территории Агдамского, Агджебединского и Физулинского районов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)