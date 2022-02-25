Парламент Азербайджана принял изменение в закон о назначении священнослужителей в места поклонения
БАКУ /Trend/ - Священнослужителей, ответственных за места поклонения, относящиеся к исламской религии, будет назначать орган (учреждение), назначенный соответствующим полномочным органом исполнительной власти.
Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в изменении в закон "О свободе вероисповедания", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Ранее это входило в полномочия Управления мусульман Кавказа (УМК).
После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)
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