Парламент Азербайджана принял изменение в закон о назначении священнослужителей в места поклонения

БАКУ /Trend/ - Священнослужителей, ответственных за места поклонения, относящиеся к исламской религии, будет назначать орган (учреждение), назначенный соответствующим полномочным органом исполнительной власти.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в изменении в закон "О свободе вероисповедания", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Ранее это входило в полномочия Управления мусульман Кавказа (УМК).

После обсуждения изменение было вынесено ​​на голосование и принято в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)