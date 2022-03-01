В Азербайджане ряд медпрепаратов для стационарного лечения выдается бесплатно в рамках пакета ОМС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гормон роста для детей с дефицитом соматотропного гормона и шесть психотропных препаратов для лечения психических расстройств предоставляются бесплатно в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом сообщили в Государственном агентстве по ОМС в ответ на запрос Trend.

«Дети с диагнозом дефицита соматотропного гормона получают бесплатное лечение в Республиканском эндокринологическом центре. Государственное агентство по ОМС обеспечивает детей гормоном роста. Диагноз дефицита соматотропного гормона ставит детский эндокринолог на основании лабораторных исследований. Несмотря на то, что лечение дефицита соматотропного гормона не входит в пакет услуг по ОМС, агентство оказывает данную услугу бесплатно с целью профилактики отставания детей в физическом развитии и раннего выявления ожирения», - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что на основании обращений в Государственное агентство по ОМС ветеранов войны, членов семей шехидов и пострадавших во время военных действий шесть необходимых психотропных препаратов для лечения психических расстройств предоставляются бесплатно на основании обследований в центрах психологической помощи.

«Лекарственные препараты, поставляемые Центром инноваций и снабжения минздрава, можно получить в учреждениях, где действуют региональные центры психологической помощи, или в медицинских учреждениях по направлению врача.

Лекарства, отпускаемые по рецепту врача для амбулаторного лечения, не входят в пакет услуг ОМС», - говорится в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)