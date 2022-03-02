Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО)

Общество 2 марта 2022 12:36 (UTC+04:00)
Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине более сотни азербайджанских граждан доставлены из Одессы на границу с Молдовой, сообщили в среду Trend в пресс-службе Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой.

По информации председателя общественной организации "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" Ровшана Гулиева, наши соотечественники размещены в Доме Азербайджана в Одессе, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что на украинско-молдавской границе соотечественников встретят представители соответствующих ведомств Азербайджана. Азербайджанские граждане будут эвакуированы на родину при первой возможности, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО) - Gallery Image
Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО) - Gallery Image
Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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