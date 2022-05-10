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Ведется работа по привлечению на родину азербайджанских врачей-выпускников престижных зарубежных вузов - министр

Общество Материалы 10 мая 2022 13:27
Ведется работа по привлечению на родину азербайджанских врачей-выпускников престижных зарубежных вузов - министр

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Ведется работа по привлечению в Азербайджан врачей - наших соотечественников, окончивших резидентуру в престижных зарубежных вузах.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, в настоящее время некоторые студенты Азербайджанского медицинского университета обучаются в резидентуре за рубежом.

"Мы провели с ними встречу и оказали необходимую поддержку. Надеемся, что после завершения обучения за рубежом они вернутся в Азербайджан и продолжат здесь свою деятельность", - отметил Мусаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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