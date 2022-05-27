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В Азербайджане внесена ясность в вопрос полномочий по присвоению статуса шехида

Общество Материалы 27 мая 2022 16:04
В Азербайджане внесена ясность в вопрос полномочий по присвоению статуса шехида

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане присвоение статуса шехида входит в полномочия силовых структур.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, присвоение статуса шехида погибшим военнослужащим из числа рядового состава входит в полномочия Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а из числа офицерского состава - министерству обороны.

После присвоения статуса шехида вопросом льгот занимается министерство труда и социальной защиты населения, отметил замминистра.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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