В Азербайджане внесена ясность в вопрос полномочий по присвоению статуса шехида

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане присвоение статуса шехида входит в полномочия силовых структур.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, присвоение статуса шехида погибшим военнослужащим из числа рядового состава входит в полномочия Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а из числа офицерского состава - министерству обороны.

После присвоения статуса шехида вопросом льгот занимается министерство труда и социальной защиты населения, отметил замминистра.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)