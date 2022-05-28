Глава Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане отправлен в отставку

БАКУ /Trend/ - Приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Национального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции Аласлан Агаев отправлен в отставку в связи с предельным возрастом пребывания на службе.

Как сообщили в субботу Trend в МВД, Эйвазов в связи с этим принял Агаева, поблагодарил его за многолетнюю плодотворную работу в органах внутренних дел и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)